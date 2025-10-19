63 ألف.. جزمة حمراء تثير الجدل في رابع أيام مهرجان الجونة

في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، لفتت الفنانة ندى أكرم الأنظار بإطلالتها المميزة التي اكتملت بحذاء فاخر من توقيع دار الأزياء العالمية Balmain، جاء بتصميم جريء وفخم يعكس روح الأناقة العصرية.

الحذاء صُمم من الجلد اللامع باللون الأحمر القاني، وتميز بتفاصيل هندسية مفتوحة عند الجانبين وأعلى الكاحل، مما أضفى لمسة من الجرأة والأنوثة في آنٍ واحد. أبرز ما ميز التصميم هو الورود الكبيرة البارزة ثلاثية الأبعاد عند مقدمة الحذاء، والتي أضافت بعدًا فنيًا أنيقًا يعكس أسلوب Balmain المميز في الجمع بين الفخامة والابتكار.

وجاء الكعب الرفيع متوسط الطول بتصميم منحوت يبرز رشاقة القدم ويمنح الإطلالة توازنًا بين الأناقة والراحة، فيما تم تثبيت الحذاء بأحزمة متقاطعة حول الكاحل تمنح ثباتًا وأناقة إضافية.

يُذكر أن الحذاء يبلغ سعره نحو 4,850 درهمًا إماراتيًا، أي ما يعادل تقريبًا 63 ألف جنيه مصري، ليكون قطعة فنية فاخرة أضافت الكثير من الجرأة والرقي إلى إطلالة ندى أكرم في اليوم الرابع من المهرجان.