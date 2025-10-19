مايا دياب دون بطانة ومنة شلبي بفستان شفاف.. أجرأ إطلالات مهرجان الجونة

علا رشدي ببدلة غير تقليدية في ثالث أيام الجونة.. سعرها صادم

تصوير- علاء أحمد

تألقت العديد من نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي بداية من الافتتاح إلى اليوم الثالث بإطلالات جريئة أثارت الجدل على السوشيال ميديا.

وفي التقرير التالي، نرصد لكم أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بداية من الافتتاح إلى اليوم الثالث من مهرجان الجونة، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

منة شلبي

ارتدت الفنانة منة شلبي فستان طويل باللون الأسود اللامع يتميز بأنه شفاف عند منطقة البطن، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعلاها منسدلا.

شيرين رضا

ظهرت الفنانة شيرين رضا بفستان قصير باللون الأسود بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

يسرا اللوزي

وأطلت يسرا مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الفضي اللامع، مزين بتطريزات لامعة وبصيحة الشراشيب،

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ريم خوري

تألقت الفنانة السورية ريم خوري بفستان طويل بصيحة الكم الواحد يتميز بأنه مكشوف عند منطقة البطن وبفتحة ساق جريئة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

مايا دياب

تألقت الفنانة مايا دياب بفستان جريء باللون الذهبي شفاف من الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم.

أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال بفستان باللون الفضي اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفي

نيللي كريم

ارتدت الفنانة نيللي كريم فستان طويل بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة باللون الأخضر الفاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا.

جويل مردينيان

تألقت خبيرة التجميل اللبنانية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة بفستان جريء باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغير باللون الذهبي.