تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة الفنانة نيللي كريم خلال افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وأشاد حنا باختيار نيللي لفستانها، واصفا التصميم بأنه "رائع"، واللون بـ"السوبر واو"، مشيرا إلى أن هذا اللون نادر الظهور في فساتين السهرة، ولا يليق بأي أحد، لكنه مناسبا جدا لها، خاصة مع لون بشرتها وشعرها، قائلا: "الإطلالة طالعة ولا غلطة".

كما أضاف أن اختيار المجوهرات موفقا، لكن تسريحة الشعر والمكياج لم يكونا على نفس المستوى.

ومنح الإطلالة تقييما 8.5 من 10.