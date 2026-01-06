مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

أول صورة لدونجا مع زوجته من شهر العسل في فرنسا

كتب : نهي خورشيد

12:23 ص 06/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (12)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (5)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (14)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (21)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (20)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (27)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (13)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (25)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (26)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (17)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (7)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (15)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (19)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (18)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (3)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (28)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (10)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (24)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (9)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (11)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (16)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (2)
  • عرض 25 صورة
    زوجة دونجا نجم الزمالك (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه بلقطات من شهر العسل في فرنسا، وذلك خلال فترة توقف منافسات الدوري المصري حالياً بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

دونجا نجم الزمالك ينشر صورة مع زوجته من شهر العسل في فرنسا

ونشر دونجا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" أولى صورة برفقة زوجته روان من أمام برج إيفيل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان لاعب وسط الزمالك احتفل بزفافه مساء السبت الماضي، في حفل شهد حضورا لافتاً لنجوم الفريق الأبيض وعدد من لاعبي الكرة المصرية من بينهم عمر جابر، ومحمود حمدي الونش وأحمد شريف، وعمرو ناصر، إلى جانب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق، و عبد الله السعيد.

والجدير بالذكر أن دونجا صاحب الـ 29 عاماً، انضم إلى صفوف الزمالك في سبتمبر 2022، وأسهم مع الفريق في التتويج بعدة بطولات، من بينها كأس مصر، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي، على أن ينتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية شهر يونيو المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة دونجا نجم الزمالك زوجة دونجا نبيل عماد دونجا دونجا لاعب الزمالك الزمالك صور زوجة دونجا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
أخبار مصر

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
"بعد إصابته بالصليبي".. هل يحق لمنتخب مصر استدعاء لاعب بدلا محمد حمدي؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد إصابته بالصليبي".. هل يحق لمنتخب مصر استدعاء لاعب بدلا محمد حمدي؟
أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
أخبار مصر

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026