شارك نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه بلقطات من شهر العسل في فرنسا، وذلك خلال فترة توقف منافسات الدوري المصري حالياً بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

دونجا نجم الزمالك ينشر صورة مع زوجته من شهر العسل في فرنسا

ونشر دونجا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" أولى صورة برفقة زوجته روان من أمام برج إيفيل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان لاعب وسط الزمالك احتفل بزفافه مساء السبت الماضي، في حفل شهد حضورا لافتاً لنجوم الفريق الأبيض وعدد من لاعبي الكرة المصرية من بينهم عمر جابر، ومحمود حمدي الونش وأحمد شريف، وعمرو ناصر، إلى جانب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق، و عبد الله السعيد.

والجدير بالذكر أن دونجا صاحب الـ 29 عاماً، انضم إلى صفوف الزمالك في سبتمبر 2022، وأسهم مع الفريق في التتويج بعدة بطولات، من بينها كأس مصر، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي، على أن ينتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية شهر يونيو المقبل.