أسماء جلال جريئة وأروي جودة بفستان قصير.. 25 إطلالة للنجمات في الجونة

كتب : مصراوي

08:06 م 19/10/2025
كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الأنيقة والجريئة خلال حضورهن اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ومن أبرز إطلالات الحضور الفنانة أسماء جلال التي ظهرت بفستان طويل باللون الأبيض كت مصنوع من الدانتيل.

أما الفنانة روجينا أطلت بفستان باللون الوردي كت مزينا بالتطريزات من الأعلى.

وأطلت أروى جودة بفستان باللون البيج واعتمدت مكياجا ترابيا وتركت شعرها منسدلا.

وتألقت يسرا اللوزي بفستان طويل باللون الأخضر اللامع واعتمدت مكياجا ترابيا.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز ٢٥ إطلالات للنجمات في اليوم الرابع من المهرجان.

اطلالات الفنانات هرجان الجونة سرا سماء جلال سرا اللوزي روى جودة روجينا

