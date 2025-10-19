إطلالتان ساحرتان لدرة بتوقيع خبيرة التجميل منى جمال في مهرجان الجونة

خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، خطفت الفنانة درة زروق الأنظار بإطلالتين جماليتين متتاليتين حملتا توقيع خبيرة التجميل منى جمال، التي نجحت في إبراز ملامحها بأسلوب يجمع بين الفخامة والنعومة، بتكلفة بلغت نحو 25 ألف جنيه مصري لكل إطلالة.

في اليوم الأول من المهرجان، تألقت درة بمكياج أنيق وقوي يتناغم مع فستانها الأزرق الملكي البراق، حيث اعتمدت منى جمال درجات دافئة مائلة إلى البرونزي، مع عيون سموكي ناعمة بتدرجات البني الداكن والأسود أضفت على نظرتها عمقًا وسحرًا خاصًا على السجادة الحمراء. وأضافت لمسات لامعة خفيفة على الجفن المتحرك لتتماهى مع بريق الفستان، فيما جاءت البشرة متقنة الإضاءة بتقنيات الكونتور والهايلايتر، لتمنح وجهها إشراقة أنثوية متكاملة. واكتملت الإطلالة باختيار حمرة شفاه نيود مطفأة مائلة للوردي حافظت على توازن مثالي بين قوة العينين وهدوء الملامح.

أما في اليوم الثاني، فاختارت منى جمال إطلالة أكثر نعومة ورقة تتناغم مع فستان درة الوردي الباستيل. وجاء المكياج بظلال عيون وردية وترابية ناعمة مع تحديد بسيط للجفن العلوي أبرز ملامحها برقة وجاذبية. وظهرت بشرة مضيئة بلمسة هايلايتر خفيفة على الخدين والأنف، مع حمرة خد وردية منحتها لمسة من الحيوية، بينما جاءت الشفاه بلون وردي هادئ بتأثير لامع ناعم، لتكتمل الإطلالة الراقية بتناغم مثالي مع الفستان والمجوهرات.