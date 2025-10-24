جمالهم رهيب.. إطلالات "الكابلز" تخطف الأنظار في ختام الجونة

تصوير-علاء أحمد

خطف "الكابلز" الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز إطلالات الكابلز في ختام الجونة.

محمد فراج وبسنت شوقي

أطلت الفنانة بسنت شوقي بفستان كت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

وارتدى فراج بدلة باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود وقميص باللون الأبيض

أمير شاهين وزوجته

ارتدى الفنان أمير شاهين بدلة باللون الأسود ونسق أسفلهل قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

وأطلت زوجته فستان طويل كت باللون الفضي اللامع ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس اللون.

كندة علوش وعمرو يوسف

ظهرت الفنانة كندة علوش بفستان طويل مصنوع من الشيفون باللون البرتقالي.

وارتدى عمرو يوسف بدلة باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها قميص باللون الأبيض.

خالد سليم وزوجته

ارتدى الفنان خالد سليم بدلة باللون الأسود ونسق أسفله قميص باللون الأسود.

وأطلت زوجته بفستان طويل كت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي.

شريف رمزي وزوجته

ارتدى الفنان شريف رمزي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

وظهرت زوجته ريهام أمين بفستان طويل باللون الفضي بقصة الكب.

عمرو وهبة وزوجته

ارتدى الفنان عمرو وهبة بدلة باللون الأسود، وظهرت زوجته بفستان طويل من الشيفون باللون البيبي بلو.

رانيا يوسف وزوجها

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل كت باللون البني اللامع، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدى زوجها بدلة باللون الأسود ونسق أسفلهل قميص باللون الأبيض.