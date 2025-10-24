ببدلة كلاسيكية.. ظافر العابدين يتألق في ختام مهرجان الجونة



تألق الفنان ظافر العابدين بإطلالة أنيقة، على السجادة الحمراء خلال حضوره فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدى ظافر بدلة كلاسيكية باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض، ورابطة عنق بنفس اللون.

وأكمل اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون الأسود.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.



وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.



ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.