الزراعة تطلق حملة لحل أزمة كلاب الشوارع.. ومسؤول يكشف التفاصيل -(فيديو)

تصوير - محمد معروف:

أعلن الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير عام الإدارة العامة للرفق بالحيوان بوزارة الزراعة، عن انطلاق حملة مكبرة لمكافحة ظاهرة كلاب الشوارع تحت عنوان:" إيد واحدة ضد السعار"، بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، وذلك ضمن تفعيل قانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بهذا الملف الحيوي الذي يؤثر على جميع فئات المجتمع.

وقال الحسيني، في تصريحات لمصراوي، إن الحملة تهدف إلى حماية المواطنين وتقليل أعداد الكلاب من خلال برامج منظمة للتطعيم ضد مرض السعار، والتعقيم وإعادة إطلاق الكلاب في مناطقها الأصلية بطريقة علمية وآمنة، مشددًا على أن الهدف ليس القضاء على الكلاب، بل التعامل معها وفق ضوابط للحفاظ على التوازن البيئي والصحة العامة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للرفق بالحيوان بوزارة الزراعة، أن الحملة تبدأ من مناطق شعبية مثل: عين شمس، ولن تقتصر على الكومباوندات أو المدن الجديدة، بل تشمل القرى والنجوع الصغيرة، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية دولية للسيطرة على مرض السعار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة فنية مركزية تضم سبع وزارات، بينها الصحة والبيئة والتنمية المحلية والداخلية والدفاع والإسكان والتضامن، لتنسيق جهود جميع الأطراف وتنفيذ القانون بشكل متكامل، موجهًا الشكر لكل الوزارات المتعاونة والتي لا تدخر جهدًا لإنجاح تلك المبادرة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للرفق بالحيوان، أن الحملات تشمل توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الكلاب، وتجنب إطعامها عشوائيًا قرب مداخل العمارات والمدارس والكنائس، لضمان سلامة الجميع، مضيفًا أن اللقاحات ضد السعار متوفرة بالمجان في المناطق الشعبية، بينما تقدم في الكومباوندات بسعر التكلفة بما يعادل 50 جنيها، ويعاد إعطاؤها سنويًا لكل كلب أي أن تطعيم الكلب الواحد يكلف 50 جنيها في السنة فقط.

وأوضح الحسيني عوض، أن هناك خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل مع أي حالات طارئة، بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدًا أن الهدف هو التعايش التكافلي مع كلاب الشوارع وفق القانون والعلم، دون الإضرار بالصحة العامة، مع الحفاظ على دور الحيوانات في حماية البيئة والتوازن البيولوجي.

وشدد الدكتور الحسيني محمد عوض، في ختام حديثه، على أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق خدمة المواطن والصالح العام، بالتعاون الكامل بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتوفير الرعاية البيطرية واللقاحات للمواطنين والحيوانات على حد سواء.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس