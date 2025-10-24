أحمد سعد بلوك جذاب في ختام مهرجان الجونة

ظهر الفنان أحمد سعد بلوك جذاب خلال حضوره ختام مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدى أحمد بدلة باللون البينك ونسق أسفلها توب باللون الأبيض.



ونسق أحمد مع إطلالته حذاء باللون الأبيض وسلسلة.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.



وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.



ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.