إعلان

أحمد سعد بلوك جذاب في ختام مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي

10:25 م 24/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنان أحمد سعد
  • عرض 3 صورة
    الفنان أحمد سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهر الفنان أحمد سعد بلوك جذاب خلال حضوره ختام مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدى أحمد بدلة باللون البينك ونسق أسفلها توب باللون الأبيض.


ونسق أحمد مع إطلالته حذاء باللون الأبيض وسلسلة.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.


وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.


ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.

الفنان أحمد سعد لجونة هرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة