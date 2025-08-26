ملتم أغسطس يضرب الشواطئ الشمالية.. 3 محافظات في حالة تأهب قصوى-صور

الإسكندرية – محمد عامر:

يشهد البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، حالة من الاضطراب الشديد مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3.5 متر، وسرعة رياح تتراوح بين 35 و50 كيلو متر في الساعة.

وأصدرت 3 محافظات قرارات بإغلاق كلي وتحذيرات من نزول البحر بسواحل "مرسى مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم"، لحين تحسن الأحوال الجومائية، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتزامن مع تلك التحذيرات تداول مصطلح "ملتم أغسطس" عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كونه المتسبب في اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الأمواج.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن "ملتم أغسطس" مصطلح قديم متعارف عليه بين الصيادين وأهالي البحر، ويشير للفترة من منتصف إلى آخر أغسطس ويتميز فيها البحر بارتفاع الأمواج وهيجانه بشكل ملحوظ.

وأضافت أن هذه الظاهرة طبيعية وتتكرر كل سنة تقريباً في نفس التوقيت ويصاحبها دائمًا تحذيرات خلال تلك الفترة من نزول البحر أو السباحة، حفاظاً على سلامة الجميع.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أغلقت جميع شواطئ المدينة، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب صدور تحذيرات رسمية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن اضطراب حالة البحر.

وأشارت المحافظة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من أن البحر المتوسط سيتعرض لاضطراب ملحوظ في حركة الأمواج، ما يؤثر على عدة مناطق من السواحل الشمالية.

وأكدت المحافظة أن قرار غلق الشواطئ يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم النزول إلى مياه البحر حتى تحسن الأحوال الجوية وعودة الاستقرار إلى حركة البحر.

اقرأ أيضا:

"ملتم أغسطس".. لماذا أغلقت الإسكندرية شواطئها؟ -صور

تحذير عاجل من مطروح: ممنوع نزول البحر في كافة الشواطئ

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور

ممنوع نزول البحر.. تفاصيل إغلاق شواطئ 4 محافظات ساحلية ورفع حالة الطوارئ