"قلبي مش مطمّن".. أب يبحث عن نجله المفقود في "جحيم بنها" (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

09:31 م 05/01/2026
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مصحة علاج الإدمان المحترقة في بنها (3)
  • عرض 9 صورة
    مصحة علاج الإدمان المحترقة في بنها (1)
  • عرض 9 صورة
    مصحة علاج الإدمان المحترقة في بنها (2)
  • عرض 9 صورة
    مصحة علاج الإدمان المحترقة في بنها (5)
  • عرض 9 صورة
    مصحة علاج الإدمان المحترقة في بنها (4)
  • عرض 9 صورة
    مصحة علاج الإدمان المحترقة في بنها (6)
  • عرض 9 صورة
    والد أحد الضحايا 3
  • عرض 9 صورة
    والد أحد الضحايا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

دخل والد أحد نزلاء مصحة علاج الإدمان المحترقة في بنها في نوبة من القلق والانهيار النفسي، مؤكدًا أنه يجهل مصير نجله تمامًا حتى اللحظة، وقد دخل المصحة حديثًا يوم 30 ديسمبر الماضي، وكانت تعليمات الإدارة تمنع زيارته نهائيًا إلا بعد مرور شهر كامل، حتى تلقى الأب اتصالًا باشتعال النيران في المكان، مرددًا عبارته المؤثرة: "أنا مؤمن بقضاء ربنا، بس نفسي أعرف ابني عايش ولا مات.. قلبي مش مطمّن".

جثث بلا هوية

توجه الأب المكلوم فور علمه بالكارثة إلى المستشفيات في رحلة بحث شاقة للتعرف على نجله، إلا أنه اصطدم بوجود عدد من الضحايا "مجهولي الهوية"، مما زاد من صعوبة الموقف، وقد طالب الجهات المعنية بسرعة إنهاء إجراءات تحديد هوية الجثامين والمصابين لطمأنة أسر النزلاء الذين يعيشون ساعات من الرعب والترقب.

مفاجأة أمنية

على صعيد التحقيقات، كشف مصدر أمني عن مفاجأة جديدة، مشيرًا إلى أن المصحة التي شهدت مصرع 7 أشخاص "غير مرخصة" لعلاج الإدمان (خلافًا لما تداولته بعض الجهات الإدارية)، مؤكدًا أن المتوفين السبعة لا يحملون أي إثباتات شخصية، وقد نُقلوا إلى مستشفى بنها التعليمي، حيث تبين أن سبب الوفاة في جميع الحالات هو "الاختناق" الناتج عن الأدخنة دون حروق مباشرة، فيما يواصل المعمل الجنائي فحص الموقع لبيان الأسباب النهائية.

مصحة علاج الإدمان علاج الإدمان بنها محافظة القليوبية

