"ملتم أغسطس".. لماذا أغلقت الإسكندرية شواطئها؟ -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إغلاق جميع شواطئها أمام الرواد والمصطافين، في خطوة تأتي بالتزامن مع حالة من الطقس المتقلب وارتفاع الأمواج، ورغم أن القرار يبدو غير مألوف للبعض، إلا أنه يعود إلى ظاهرة طبيعية قديمة يعرفها الصيادون وأهالي الساحل باسم "ملتم أغسطس".

ما هو "ملتم أغسطس"؟

"ملتم أغسطس" ليس مجرد مصطلح محلي، بل هو ظاهرة طبيعية تتكرر كل عام في منتصف شهر أغسطس، في هذه الفترة، يكتسب البحر طبيعة أكثر هيجانًا، وتزداد سرعة الرياح بشكل ملحوظ مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل قد يصل إلى 3.5 متر، بحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف‏ فى الإسكندرية، فى تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "ظاهرة ملتم أغسطس طبيعية وبتتكرر كل سنة تقريباً في نفس التوقيت، علشان كده بتلاقي دايماً تحذيرات خلال الفترة دي من نزول البحر أو السباحة، حفاظاً على سلامة الجميع".

إجراءات احترازية لسلامة المصطافين

بناءً على تحذيرات الأرصاد، لم يكن أمام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية خيار سوى اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، فقد تم إغلاق جميع شواطئ المدينة، سواء في القطاع الشرقي أو الغربي، كما انتشرت فرق الإنقاذ والمفتشين على طول الشواطئ لضمان تطبيق القرار ومنع أي محاولات للنزول إلى المياه، حفاظًا على أرواح المصطافين.

جدير بالذكر أن ظاهرة "ملتم أغسطس" ليست حكراً على الإسكندرية وحدها، بل تتأثر بها معظم سواحل البحر المتوسط، وتعد بمثابة إشارة موسمية للصيادين بأن حالة البحر غير مستقرة.

في السياق ذاته، أغلقت محافظات الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، ودمياط، اليوم الثلاثاء، عددًا من شواطئها أمام الرواد والمصطافين، استجابة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار الطقس وارتفاع أمواج البحر المتوسط. وتأتي هذه الإجراءات بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع وقوع حوادث غرق محتملة.

إغلاق شامل بالإسكندرية ومتابعة صارمة

أعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ وأصدرت قرارًا بالإغلاق الكامل لكافة شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، بعد تحذيرات الأرصاد من ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.

وتتابع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن كثب التزام مستأجري الشواطئ بالقرار، والتأكد من عدم استقبال أي زوار. كما تم نشر فرق الإنقاذ والمنقذين بكامل طاقتهم على جميع الشواطئ لمراقبة الوضع لحظة بلحظة.

تحذيرات من السباحة بالشواطئ المفتوحة بمطروح

في مرسى مطروح، أصدرت الجهات المعنية بيانًا يحذر من السباحة في شواطئ "الأبيض، أم الرخم، وعجيبة" والشواطئ المفتوحة الأخرى بسبب ارتفاع الأمواج، داعية إلى الالتزام بالتعليمات وعدم النزول للبحر، خاصة في المناطق الخطرة مثل "مزار كليوباترا وصخرة ليلى مراد" المخصصة للزيارة فقط، موضحة أن قسم التوعية بمرسى مطروح بمتابعة حالة الطقس ونشر التحذيرات عبر وسائل الإعلام لضمان وصولها لأكبر عدد من المصطافين.

كفر الشيخ ودمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى

أهابت محافظة دمياط، عبر الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بالمصطافين بعدم النزول إلى البحر، مؤكدة أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر، مما يجعل السباحة خطرة، وشددت على أن فرق الإنقاذ متواجدة على الشاطئ لتطبيق التعليمات وتخلي مسؤوليتها عن أي حوادث قد تنتج عن عدم الالتزام.

وفي كفر الشيخ، أعلن المركز الإعلامي لمدينة بلطيم رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع اضطراب حركة الملاحة البحرية المتوقع.

كما أهابت رئاسة مدينة جمصة، بضرورة التزام المواطنين بتعليمات فرق الإنقاذ، بعد أن قام رئيس المدينة بجولة تفقدية على الشاطئ للتأكد من تواجد الفرق ورفع الرايات الحمراء كإجراء احترازي.

يأتي هذا بالتزامن مع ما شهدته محافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي، حيث غرق 7 طلاب وإصابة 28 آخرين على شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي، بسبب ارتفاع الأمواج.

ويتميز شاطئ أبو تلات فى منطقة العجمي، بوجود دوامات مائية مستمرة على مدار العام ما يخلق تيارات ساحبة يصعب التنبؤ بها، ويشير الدكتور محمد معوض، الباحث في علوم البحار، إلى أن تفاوت عمق القاع في هذه المنطقة يسمح بوجود تيارات عنيفة، ويمكن الاستدلال على ذلك من لون المياه الأزرق الغامق، الذي يدل على العمق الكبير، مقارنة بالمياه الفاتحة في الشواطئ الشرقية.