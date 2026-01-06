إعلان

انهيار عقار مهجور في منطقة راغب بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:44 ص 06/01/2026

انهيار عقار - ارشيفية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انهار عقار قديم مكوّن من ثلاثة طوابق خالٍ من السكان، في منطقة راغب بحي غرب الإسكندرية، قبل منتصف ليل الثلاثاء، دون تسجيل إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا بانهيار عقار كائن عند تقاطع شارعي عثمان باشا وأسوان، المتفرعين من شارع راغب، انتقلت على إثره الأجهزة الأمنية والتنفيذية بحي غرب إلى موقع الحادث.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن المبنى خالٍ من السكان منذ سنوات، وأن العقار المنهار كان قد تعرض في وقت سابق لتساقط جزئي، فيما تسبب انهياره الكامل اليوم في صوت مدوٍ أثار حالة من الذعر بين الأهالي، دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية.

وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول محيط العقار، بالتزامن مع استخدام معدات الحي لرفع الأنقاض والتأكد من خلو الموقع من أي ضحايا أو مارة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

انهيار عقار محافظة الإسكندرية الأجهزة الأمنية

