غلق وتشميع 14 منشأة طبية غير مرخصة في الإسكندرية (صور)

كتب : مصراوي

11:04 م 05/01/2026
الإسكندرية - محمد البدري:

أغلقت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية 14 منشأة طبية خاصة غير مرخصة، وذلك ضمن حملات رقابية مكثفة تستهدف ضبط المخالفات في القطاع الطبي الخاص.

وقال الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت حملات موسعة شملت مناطق المنتزه وشرق ووسط الإسكندرية، وأسفرت عن غلق وتشميع 14 منشأة طبية صدر بحقها قرارات غلق رسمية، بعد رصد مخالفات جسيمة تهدد صحة المواطنين.

وأكد بدران في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن مديرية الصحة مستمرة في إحكام الرقابة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، ولن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وأوضح بدران أن الحملات تأتي في إطار الحرص على ضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومرخصة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص برئاسة الدكتور هشام ذكي، الذي وجّه بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة في مختلف المحافظات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في مزاولة النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب عدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، والتخلص غير الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

غلق منشآت مخالفة منشآت غير مرخصة صحة الإسكندرية

