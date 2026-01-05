وكيل تموين القليوبية يتعرض لحادث سير على الطريق الإقليمي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تعرض الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، لحادث سير على الطريق الإقليمي، اليوم، ما أدى إلى إصابته بجروح بسيطة.

وتم نقل وكيل الوزارة فور وقوع الحادث إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وتأكدت المصادر الطبية أن حالته مستقرة ولا تشكل أي خطورة على حياته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع الحادث على الطريق الإقليمي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع الواقعة لتقديم المساعدة وضمان حركة السير، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق.

وأشار مصدر أمني إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد ظروف وملابسات الحادث بدقة، مؤكدًا أنه لم يسفر عن أي إصابات أخرى.