صرخة "ولعة" وكسر حائط.. شهود يروون قصة "جحيم بنها" (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في تمام الرابعة عصرًا، قطع صمت المنطقة السكنية ببنها صرخات استغاثة مفاجئة، تبعها ترديد كلمة واحدة أثارت الرعب في القلوب: "ولعة"، هكذا وصف شهود العيان اللحظات الأولى للكارثة، حيث هرع الأهالي لاستطلاع الأمر ليجدوا ألسنة اللهب والدخان الكثيف تلتهم مصحة لعلاج الإدمان، في مشهد حول المنطقة إلى ساحة من الذعر، خاصة مع تسلل الأدخنة الخانقة إلى شقق العقارات المجاورة.

مصيدة السلم

روى الجيران تفاصيل صادمة عن "العقبات الهندسية" التي واجهتهم، مشيرين إلى أن المصحة كانت مجهزة بـ "سلم منفصل" عن العمارة بدعوى منع هروب المرضى، إلا أن هذا الإجراء تحول وقت الكارثة إلى "مصيدة" صعبت عمليات الإخلاء، وزاد الطين بلة أن باب المصحة الرئيسي كان مغلقًا بإحكام، مما حال دون دخول الأهالي المتجمهرين لإنقاذ المحتجزين في الدقائق الأولى الحاسمة.

ثغرة بالحائط

وأمام استحالة الدخول من الباب، قرر الأهالي خوض "معركة إنقاذ" يائسة، حيث أكد الشهود أنهم اضطروا إلى استخدام القوة لكسر أحد الجدران لإحداث ثغرة، وبالفعل تمكنوا من إخراج عدد من المصابين بصعوبة بالغة عبر "شباك البلكونة" بعد هدم جزء من الحائط، واستمرت المحاولات الشعبية وسط الدخان حتى وصول قوات الحماية المدنية التي تولت زمام الأمور.

حصيلة مأساوية

يأتي ذلك فيما أكد مصدر أمني أن الحادث أسفر عن مصرع 7 أشخاص "مجهولي الهوية" وإصابة آخرين، كاشفًا أن المصحة "غير مرخصة"، وأن المعاينات الأولية أثبتت أن الوفيات نتجت جميعها عن "الاختناق" بالأدخنة وليس الحروق، بينما تواصل النيابة ومعمل الأدلة الجنائية فحص الموقع لكشف ملابسات الحريق.

