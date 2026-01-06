صرحوا لهم بالخروج.. تحسن 3 من مصابي حريق مركز علاج الإدمان في بنها



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف مصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، عن تحسن 3 مصابين من مصابي نشوب حريق بمركز لعلاج الإدمان بمدينة بنها، والتصريح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم.

وبحسب المصدر فإنه يتم حاليا استمرار تقديم الخدمة لمصاب آخر بالرعايات المركزة بالمستشفى لصعوبة حالة الاختناق التي تعرض لها.

كانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، قد أصدرت بيانًا رسميًا، مساء أمس، بشأن الحريق الذي اندلع داخل أحد مراكز علاج الإدمان الخاصة المرخصة بنطاق المحافظة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ذكرت المديرية في بيانها، أنه فور تلقي البلاغ باندلاع الحريق، جرى إخطار قوات الحماية المدنية على الفور، والتي انتقلت بسرعة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث والحفاظ على سلامة المتواجدين.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة 7 من نزلاء مركز علاج الإدمان، فيما أُصيب 11 آخرون بحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة.

وأضاف البيان، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحريق، إذ جرى التعامل الفوري مع المصابين، ونقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي ومستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية تحسبًا لوجود أي حالات طارئة أخرى.

في هذا السياق، صرّح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن المديرية تتابع تداعيات الحادث على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، مؤكدًا توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين داخل المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجان فنية وقانونية متخصصة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، والتأكد من مدى التزام المركز باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.