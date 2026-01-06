لجنة عرفية تنهي خصومة واقعة خطف الطفل المتداولة في كفر الشيخ- صور



كفر الشيخ- إسلام عمار:

أنهت لجنة عرفية بمدينة مسير في كفر الشيخ، خصام بين صاحب شركة استيراد والتصدير صاحب واقعة خطف نجله المتداولة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الأيام الماضية، وأسرة طليقته لإنهاء النزاع القائم بينهما على خلفية حدوث الواقعة.

ونجحت اللجنة المكونة من الشيخ إبراهيم عبد الحي العتربي، رئيسًا، وفي عضويتها ضمت سعد عبدالحميد صحصاح، وأحمد عبد الحميد زايد، بحضور السيد محمد الدميري، شيخ بلدة مسير، في تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع لإنهاء النزاع الدائر بينهما.

وشهدت الجلسة عقب الاستماع لطرفي النزاع وكل الأطراف في الواقعة جرى الصلح والتراضى بين الطرفين على كتاب الله وسنة رسوله الكريم في جو من الاحترام المتبادل بين الطرفين.

كانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء محمد فوزي، مدير الإدارة مقطع فيديو متداول عبر صفحات موقع "الفيسبوك" يحتوي على شخص يخطف طفلا بالقوة خلال رفقته طفلا آخر وجذبه في السيارة وفر هاربًا به ما أثار حالة من القلق والغضب بين المواطنين.

وأعقب ذلك وجه اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، الرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ لفحص الفيديو، والوقوف على حقيقة الواقعة، وضبط أطرافها.

خلال دقائق معدودة نجح رئيس مباحث كفر الشيخ في التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه يدعى "مجدي. ع. إ. ك"، 35 عامًا، صاحب شركة استيراد وتصدير، ويقيم بقرية منية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ، مستخدمًا السيارة تحمل لوحات معدنية أرقام "ل. م. ن. ط" 3795 ذهبية اللون قيادة صديقه المدعو "محمد. ع. ع. ا"، 39 عامًا، ويقيم بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز كفر الشيخ.

كشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، عن انفصال الأب عن زوجته في عام 2023 بعدما أنجبا الطفل الظاهر بمقطع الفيديو والذي يحاول والده جذبه بالسيارة "محمد"، 7 أعوام، ويقيم الصغير مع والته لدى أسرتها بينما هناك دعوى الحضانة متداولة في المحكمة الأسرة ولم يصدر بشأنها أي أحكام.

في لحظات الواقعة توجه الأب رفقة صديقه قائد السيارة إلى عزبة الصنفاوي التابعة لمركز كفر الشيخ لأخذ نجله وشاهده يسير في شارع العزبة أمام منزل أسرة والدته رفقة طفل صغير آخر تبين أنه خاله يدعى "محمد. ر. م. ز"، 11 عامًا، طالب، وعندما محاولة الأب أخذ نجله تشبث خاله به رافضًا منحه لأبيه بتلك القوة كما هو ظاهر في مقطع الفيديو لكن محاولاته بائت بالفشل ولاذ الأب بالفرار ومعه نجله.

أالقي القبض على الأب، وصديقه، والسيارة المستخدمة في الواقعة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهم.

حُرر بذلك المحضر رقم 16218 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أصدرت قرارها بحبس الأب وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على محكمة كفر الشيخ والرياض أصدر قاضي المعارضات قراره بإخلاء سبيل الأب وصديقه بكفالة 15 الف جنيه لكل منهما.