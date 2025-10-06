طب أسوان تواصل رسالتها في إفريقيا بقافلة طبية إلى تنزانيا (فيديو وصور)

أسوان - إيهاب عمران:

شارك قسم المسالك البولية بكلية الطب بجامعة أسوان في القافلة الطبية الدولية المجانية إلى مدينة زنجبار بدولة تنزانيا، والتي تُعد الخامسة على مستوى القارة الإفريقية، ضمن الدور الإقليمي والاستراتيجي الذي تضطلع به جامعة أسوان في دعم التعاون الصحي بين مصر ودول القارة السمراء.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إن الجامعة بدأت تنظيم القوافل الطبية الموجهة إلى الدول الإفريقية عام 2019، وكانت البداية من دولة جيبوتي بمشاركة جميع التخصصات الطبية من كلية طب أسوان، حيث أُجريت خلالها أكثر من 300 عملية جراحية خلال 5 أيام.

وأضاف "الدهشوري" أن القوافل استمرت بعد ذلك في تنزانيا منذ عام 2021 بمشاركة أطباء من مختلف كليات الطب بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن القافلة الأخيرة التي أُقيمت في مدينة زنجبار شهدت إجراء 44 عملية جراحية دقيقة لتشوهات مختلفة لدى الأطفال، وسط إشادة وترحيب كبير من المسؤولين في تنزانيا.

وأكد عميد كلية الطب أن هذه القوافل تأتي في إطار الدور الإنساني والعلمي لجامعة أسوان في مد جسور التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتجسيدًا لدور مصر الريادي في دعم الأشقاء الأفارقة وتقديم الرعاية الصحية لهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل جهودها لنشر رسالة الطب المصرية في مختلف أنحاء إفريقيا.