إعلان

طب أسوان تواصل رسالتها في إفريقيا بقافلة طبية إلى تنزانيا (فيديو وصور)

كتب : إيهاب عمران

03:22 م 06/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    طب أسوان تواصل رسالتها في إفريقيا بقافلة طبية إلى تنزانيا (4)
  • عرض 6 صورة
    طب أسوان تواصل رسالتها في إفريقيا بقافلة طبية إلى تنزانيا (5)
  • عرض 6 صورة
    طب أسوان تواصل رسالتها في إفريقيا بقافلة طبية إلى تنزانيا (3)
  • عرض 6 صورة
    طب أسوان تواصل رسالتها في إفريقيا بقافلة طبية إلى تنزانيا (2)
  • عرض 6 صورة
    طب أسوان تواصل رسالتها في إفريقيا بقافلة طبية إلى تنزانيا (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

شارك قسم المسالك البولية بكلية الطب بجامعة أسوان في القافلة الطبية الدولية المجانية إلى مدينة زنجبار بدولة تنزانيا، والتي تُعد الخامسة على مستوى القارة الإفريقية، ضمن الدور الإقليمي والاستراتيجي الذي تضطلع به جامعة أسوان في دعم التعاون الصحي بين مصر ودول القارة السمراء.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إن الجامعة بدأت تنظيم القوافل الطبية الموجهة إلى الدول الإفريقية عام 2019، وكانت البداية من دولة جيبوتي بمشاركة جميع التخصصات الطبية من كلية طب أسوان، حيث أُجريت خلالها أكثر من 300 عملية جراحية خلال 5 أيام.

وأضاف "الدهشوري" أن القوافل استمرت بعد ذلك في تنزانيا منذ عام 2021 بمشاركة أطباء من مختلف كليات الطب بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن القافلة الأخيرة التي أُقيمت في مدينة زنجبار شهدت إجراء 44 عملية جراحية دقيقة لتشوهات مختلفة لدى الأطفال، وسط إشادة وترحيب كبير من المسؤولين في تنزانيا.

وأكد عميد كلية الطب أن هذه القوافل تأتي في إطار الدور الإنساني والعلمي لجامعة أسوان في مد جسور التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتجسيدًا لدور مصر الريادي في دعم الأشقاء الأفارقة وتقديم الرعاية الصحية لهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل جهودها لنشر رسالة الطب المصرية في مختلف أنحاء إفريقيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنزانيا جامعة أسوان مدينة زنجبار محمد زكي الدهشوري قافلة طبية إفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصرالذهب عند قمة تاريخية..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر