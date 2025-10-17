أسيوط- محمود عجمي:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سقوط مركبة "تروسيكل" في مصرف مائي بمنطقة قناطر حواس بقرية منقباد التابعة لمحافظة أسيوط إلى 7 وفيات من التلاميذ، وذلك عقب وفاة الطفلة "ج.م" صباح اليوم الجمعة متأثرة بإصابتها الحرجة، فيما لا يزال أربعة أطفال يتلقون العلاج بمستشفيي أسيوط الجامعي وأسيوط العام.

وكشف مصدر مسؤول بمستشفى أسيوط الجامعي أن الطفلة المتوفاة كانت تعاني من حالة صحية حرجة منذ وصولها، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 7 حالات، مشيرًا إلى أن المستشفى استقبل ثمانية تلاميذ مصابين، وتم التعامل معهم فورًا داخل وحدة الحالات الحرجة بواسطة فرق الطوارئ والطواقم الطبية المتخصصة.

وأوضح المصدر أن 4 من المصابين وصلوا في حالة توقف عضلة القلب، ما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا شمل إجراء إنعاش قلبي رئوي (CPR) ووضعهم على أجهزة التنفس الصناعي نتيجة لتدهور حالتهم ونقص الأكسجين الحاد، وقد توفي ثلاثة منهم لاحقًا، بينما يخضع خمسة آخرون للعلاج داخل وحدة العناية المركزة، حيث تتم متابعة حالتهم الصحية وتقديم الرعاية اللازمة.

من جانبه، تابع اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تطورات الحادث منذ اللحظات الأولى، موجّهًا بسرعة التعامل مع الموقف وإنقاذ المصابين، وذلك عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط "تروسيكل" يحمل تلاميذ مدارس في مصرف قناطر حواس أمام مدخل قرية سلام التابعة لمنقباد.

وانتقل مدير الأمن إلى موقع الحادث برفقة الأجهزة التنفيذية، وقوات الشرطة، والإسعاف، والحماية المدنية، والإنقاذ النهري، حيث تمكنت فرق الإنقاذ، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثة الطفلة "سمر محمد عبد القادر"، ونقلها إلى مشرحة مستشفى علوان.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ عشرة أطفال آخرين، هم: سهيلة أحمد علي (4 أعوام)، وعد معتز عبد القادر (5 أعوام)، نورهان مرسي علي (11 عامًا)، جنا إبراهيم علي (8 أعوام)، جنا محمود محمد (6 أعوام)، بسمة أحمد علي (9 أعوام)، عدي محمود منصور (5 أعوام)، مليكة حسين محمد (6 أعوام)، رقية عبد الله منصور (5 أعوام)، وعبد الله منصور (7 أعوام)، حيث جرى تقديم الرعاية اللازمة لهم فور إنقاذهم.

وتنوعت إصاباتهم بين حالات اختناق وفقدان للوعي، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

