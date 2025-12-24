منصة مصر العقارية.. مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة

الإسكان: فوز 712 متقدمًا في اليوم الأول من الطرح السادس لأراضي مسكن بـ10

تبدأ وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر العقارية، في إجراءات الحجز الإلكتروني لطرح 25 ألف وحدة بعدد من المشروعات في المدن الجديدة، بعد انتهاء فترة التقديم والتي كانت من 16 نوفمبر حتى 15 ديسمبر.

وجاءت المواعيد على النحو التالي وفقا لمنصة مصر العقارية:

- موعد الحجز مشروع ديارنا يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، ويستمر حتى نهاية يوم الاثنين 12 يناير 2026.

- فتح باب الحجز بمشروع ظلال اعتبارًا من يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، على أن يستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 14 يناير 2026.

- يبدأ الحجز بمشروع روضة العبور يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، ويستمر حتى يوم الاثنين 19 يناير 2026.

- فتح باب الحجز لمشروع سكن مصر، يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، ويستمر حتى يوم الاثنين 19 يناير 2026.

- من المقرر بدء الحجز بمشروع الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة اعتبارًا من يوم الأحد 18 يناير 2026، وحتى يوم الاثنين 19 يناير 2026.

- كما تقرر فتح باب الحجز لمشروع جنة اعتبارًا من يوم الأحد 18 يناير 2026، ويستمر حتى يوم الاثنين 19 يناير 2026.

- يبدأ الحجز بمشروع الإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بنظام الطرح الاستثماري، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، ويستمر حتى يوم الأربعاء 21 يناير 2026.

