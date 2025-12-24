إعلان

بالصور.. انهيار شقيقة طارق الأمير في جنازته

كتب : مصراوي

01:25 م 24/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    من جنازة الراحل طارق الأمير
  • عرض 4 صورة
    لمياء الأمير في جنازة شقيقها الراحل
  • عرض 4 صورة
    جثمان الراحل طارق الامير بالطريق للدفن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شيعت جنازة الفنان الراحل طارق الأمير، ظهر اليوم الأربعاء، بعد إقامة صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم في القاهرة.

وأقيمت صلاة الجنازة بحضور شقيقته الفنانة لمياء الأمير، وعدد من أقارب الفنان الراحل.

وانهارت الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها، كما حرص عدد من أقاربها وأصدقائها على مواساتها أثناء تشييع الجثمان.

ورحل الفنان طارق الأمير عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 56 عاما، بأحد المستشفيات، بعد توقف عضلة القلب.

وشارك الفنان طارق الأمير في عدد من الأعمال منها: "أم كلثوم"، "اللي بالي بالك"، "عوكل"، "عسل أسود"، "صنع في مصر".

طارق الأمير جنازة طارق الأمير مسجد الرحمن الرحيم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة