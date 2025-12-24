بالصور.. انهيار شقيقة طارق الأمير في جنازته

"كتكوت" منها.. تعرف على أفلام كتبها الراحل طارق الأمير

شيعت جنازة الفنان الراحل طارق الأمير، ظهر اليوم الأربعاء، بعد إقامة صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم في القاهرة.

وأقيمت صلاة الجنازة بحضور شقيقته الفنانة لمياء الأمير، وعدد من أقارب الفنان الراحل.

وانهارت الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها، كما حرص عدد من أقاربها وأصدقائها على مواساتها أثناء تشييع الجثمان.

ورحل الفنان طارق الأمير عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 56 عاما، بأحد المستشفيات، بعد توقف عضلة القلب.

وشارك الفنان طارق الأمير في عدد من الأعمال منها: "أم كلثوم"، "اللي بالي بالك"، "عوكل"، "عسل أسود"، "صنع في مصر".