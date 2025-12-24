مباريات الأمس
إعلان

“على يد حكم مصري".. أول بطاقة حمراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : محمد خيري

03:58 م 24/12/2025
    كأس الأمم الأفريقية
    الحكم المصري محمد معروف
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 أول حالة طرد، خلال مواجهة بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأدار اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي المصري محمد معروف، حيث انطلقت المباراة في تمام الثانية والنصف عصرًا.

وأشهر معروف البطاقة الحمراء في الدقيقة 50 من عمر اللقاء في وجه لاعب منتخب غينيا الاستوائية، باسيليو ندونج، بعد تدخل قوي على قدم أحد لاعبي منتخب بوركينا فاسو.

وتضم المجموعة الخامسة من البطولة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، إلى جانب منتخبي الجزائر والسودان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية محمد معروف مباراة غينيا وبوركينا فاسو بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية طرد لاعب غينيا

