“على يد حكم مصري".. أول بطاقة حمراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

"مستمرة دون توقف".. خالد الغندور يكشف المشهد الأسوأ في المغرب

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 أول حالة طرد، خلال مواجهة بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأدار اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي المصري محمد معروف، حيث انطلقت المباراة في تمام الثانية والنصف عصرًا.

وأشهر معروف البطاقة الحمراء في الدقيقة 50 من عمر اللقاء في وجه لاعب منتخب غينيا الاستوائية، باسيليو ندونج، بعد تدخل قوي على قدم أحد لاعبي منتخب بوركينا فاسو.

وتضم المجموعة الخامسة من البطولة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، إلى جانب منتخبي الجزائر والسودان.