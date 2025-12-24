إعلان

شاب يقتل والدته بسبب رفضها إعطائه ذهبها في المنيا

كتب : جمال محمد

04:50 م 24/12/2025

جثة - تعبرية

شهدت إحدى قرى مركز العدوة شمالي غرب محافظة المنيا، واقعة مأساوية راح ضحيتها سيدة مسنة على يد ابنها، بسبب خلافات نشبت بينهما بعد رفضها منحه جزءًا من مشغولاتها الذهبية لاستخدامه في شراء المخدرات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع جريمة قتل لسيدة مسنة إثر تعرضها لطعنات بسلاح أبيض أودت بحياتها.

وانتقل فريق من المباحث إلى مكان الحادث، وتبين مقتل "ف.ا" 61 عامًا على يد ابنها "م.ع"، بعد نشوب مشاجرة بينهما، حيث أصر الابن على أخذ الذهب لاستخدامه في شراء المخدرات.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق. كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي لاستكمال الإجراءات القانونية.

شاب يقتل والدته خلافات مشغولات ذهبية

