الظهور الأول لرينو R5 الكهربائية بالكامل في مصر.. صور

كتب - محمد جمال:

01:01 م 24/12/2025
استعرضت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل المحلي لعلامة رينو في مصر ، السيارة رينو R5 الهاتشباك الكهربائية بأحدث صالات عرض العلامة الفرنسية بالشيخ زايد.

جاء الظهور الأول للسيارة R5 الصغيرة، على هامش حفل افتتاح أحدث صالات عرض رينو في مصر، والتي تعد الأولى من نوعها بمصر والشرق الأوسط.

ولم تكشف الشركة مزيدًا من التفاصيل بشأن طرح السيارة للمستهلكين في السوق المحلي أو الأسعار المتوقعة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو R5 الكهربائية الجديدة:

المحرك

تتوفر رينو R5 الكهربائية بمحرك واحد بقوة 95 حصان وعزم دوران 215 نيوتن متر، أو محرك بقوة 120 حصان وعزم دوران 225 نيوتن متر والمحرك الأخير بقوة 150 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر. وتصل لسرعة قصوى 150 كم في الساعة.

كما يتوفر للسيارة بطارية 40 كيلوواط في الساعة ومدى 300 كم أو بطارية 53 كيلوواط في الساعة ومسافة 400 كم مع شحن للبطارية الأولي سريع قدرة 80 كيلوواط والثانية شحن سريع 100 كيلوواط، ويمكن شحن السيارة من 15 الي 80% في نصف ساعة.

الأبعاد

تأتي رينو R5 بطول 3.92 متر، وعرض 1.77 متر، وارتفاع 1.498 متر، وقاعدة عجلات 2.54 متر، وشنطة خلفية سعة 326 لتر.

مواصفات الأمان

تتمتع رينو R5 الكهربائية بمواصفات أمان متقدمة تشمل أنظمة مساعدة السائق الذكية (ADAS) مثل مثبت السرعة التكيفي ومساعد السائق النشط، وتعتمد على منصة AmpR الصغيرة الجديدة التي توفر تعليق خلفي متعدد الوصلات لتحسين الثبات، بالإضافة إلى هيكل متين يتضمن ميزات مثل مصابيح LED ونظام فرامل متجدد للطاقة لزيادة الكفاءة والسلامة.

