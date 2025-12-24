بالصور- ضبط طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بنها

في يوبيلها الذهبي.. رئيس جامعة المنيا يستقبل عددًا من خريجي كلية الهندسة

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، طنًا من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة للرقابة والتفتيش بمركز بنها.

وجاءت الحملة بعد تشكيل لجنة موسعة للمرور والمتابعة الدورية على المجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق المحافظة، برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.

وشارك في الحملة أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم الدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور أيمن هشام الشعراوي، إلى جانب إدارة تموين بنها ممثلة في محمد فاروق، وأحمد عبد الكافي.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن طن كامل داخل نطاق مركز بنها، لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين حال تداولها بالأسواق.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.