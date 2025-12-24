لوكا زيدان ومحرز يقودان تشكيل الجزائر أمام السودان في أمم إفريقيا

أعلن المدربان فلاديمير بيتكوفيتش وكواسي أبياه، التشكيل الرسمي لمباراة منتخب الجزائر أمام نظيره السوداني، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة الجزائر والسودان

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على أرضية ملعب الأمير مولاي حسن بالعاصمة المغربية الرباط.

ويشارك المنتخبان ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبهما منتخبات بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

تشكيل الجزائر أمام السودان:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ماندي – رامي بن سبعيني – آيت نوري

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – حسام عوار – رامز زروقي

خط الهجوم: محمد الأمين عمورة – بغداد بونجاح – رياض محرز

تشكيل السودان أمام الجزائر

حراسة المرمى: مونجد أبو زيد

خط الدفاع: محمد أحمد سعيد، مصطفى محمد عبد القادر، ياسر عوض بوشارة، باخيت نميرا

خط الوسط: أبواغلا محمد، عبد الرزاق طه، عمار كامل الدين طيفور، محمد مأمون، صلاح الدين عادل أحمد

خط الهجوم: أبو بكر مأمون

البدلاء: علي أبوشرين، محمد النور آدم سعيد، إلتايب عبد الرزاق، عز الدين عبد المنعم، محمد كسرة حكيم، والي الدين خضر، شدي عز الدين، عمر إبراهيم، ياسر مزاميل، جوها أوتنال، محمد يعقوب عبد الرحمن، ألغوزولي محمد، محمد تيا أبو دجين.