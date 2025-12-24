مباريات الأمس
إعلان

نجم الأهلي السابق: "الناس مستنية غلطة لحسام حسن.. وصلاح مش ساحر"

كتب : محمد خيري

03:11 م 24/12/2025
أطلق محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، تصريحات قوية حول فوز منتخب مصر على زيمبابوي في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأشار عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية، إلى حالة الضغط الكبير على المدير الفني حسام حسن، قائلاً: "الناس قاعدة لحسام حسن ومستنية له أي غلطة، وكان في بعض الجماهير بين الشوطين يحاولوا انتقاد الفريق."

وأضاف عن أداء اللاعبين: "الأداء مش الأفضل، لكن المهم إننا عرفنا نكسب، والصحف كلها أشادت بينا، ولأول مرة أشوف لاعبين يضيعوا الكرة بهذا الشكل."

وتطرق إلى سلوك اللاعبين بعد المباريات: "اللاعب ينتهي من المباراة ويروح يشوف الناس على السوشيال ميديا. احنا مش أقوياء أوي ومش ضعاف أوي."

كما علق عبد الجليل على أداء بعض النجوم: "الناس عاوزة صلاح يكون ساحر، أما جول لاما يصنع جول. صلاح مفيش كورة بتطلع من رجله غلط."

وأختتم تصريحاته: "اتفاجأت بتواجد إمام عاشور في التشكيل الأساسي بعد عودته من إصابة كبيرة، وأعجبت برد فعله بعد تبديله، ظهر ناضجًا ومسؤولًا، وجلوس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء يثير علامات استفهام."

حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح محمد عبدالجليل

