إعلان

سوريا: القبض على شخص كتب عبارات طائفية تحريضية في حمص

كتب : مصراوي

05:03 م 24/12/2025

السلطات السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دمشق - ( د ب أ)

أعلن مصدر أمني سوري القبض على شخص كتب عبارات طائفية تحريضية على جدران مدينة حمص بوسط البلاد .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأربعاء، عن مصدر أمني قوله إن "قسم شرطة المحطة في مدينة حمص بالتنسيق مع قسم المعلومات في قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة، ألقى القبض على شخص كتب عبارات طائفية تحريضية على جدران المدينة.

وذكر المصدر أن الحادثة موثقة بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر إقدام شخص بكتابة هذه العبارات بهدف بث الفتنة والتفرقة، حيث حددت هويته وألقي القبض عليه، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على شخص كتابة عبارات طائفية تحريضية حمص

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يكشف موعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد
الحكومة تضيف 18 مخالفة جديدة لقانون المرور- تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
الحكومة تعدل لائحة التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة