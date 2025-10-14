صياد فى مهمة إنسانية.. حكاية "ميخائيل" منقذ أطفال تروسيكل الموت بأسيوط

في مشهد بطولي نادر، تمكن الصياد ميخائيل عياد، المعروف بين أهالي المنطقة باسم "خليل"، من إنقاذ 14 تلميذًا من الغرق بعد سقوط مركبة "تروسيكل" كانت تقلهم إلى المدرسة في مياه مصرف ري بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

في صباح أمس الإثنين، خرج ميخائيل عياد، المعروف بين أهالي نجع رزيق باسم "خليل"، حاملاً أدوات صيده، كعادته كل يوم، يبحث عن رزقه بين مياه الترع والأنهار. لم يكن يعلم أن هذا اليوم سيحفر اسمه في ذاكرة القرية كبطل أنقذ أرواحًا بريئة من الغرق.

بينما كان يسير بجوار مصرف ري قناطر حواس في قرية منقباد، سمع صراخًا مفزعًا، ورأى بعينيه مشهدًا لا يُنسى: تروسيكل يحمل مجموعة من الأطفال في طريقهم إلى المدرسة، ينقلب فجأة ويسقط في مياه المصرف؛ لم يتردد خليل، ولم يفكر في نفسه، ولا في رزقه، بل خلع جلبابه وقفز في المياه دون أن ينظر خلفه.

"مافكرتش ولا ثانية، كنت خارج أشتري سمك وأبيعه، لكن أول ما شفت الأطفال بيغرقوا، خلعت الجلابية وقفزت في المياه عشان ألحقهم"،يقول خليل، وصوته لا يزال يحمل ارتجاف اللحظة.

بدأ يسحب الأطفال واحدًا تلو الآخر، يتنفس بصعوبة، ويغوص من جديد. الأهالي تجمعوا، بعضهم ساعد، والبعض وقف مذهولًا من شجاعة الرجل الذي تحدى التيار وورد النيل الكثيف، ليخرج أكثر من 14 تلميذًا من بين أنياب الموت.

"ماطلعتش غير لما اتأكدت إن مفيش طفل تاني في المصرف"، يضيف خليل، الذي لم يكن بطلًا خارقًا، بل إنسانًا بسيطًا، صيادًا، لكنه امتلك قلبًا لا يعرف الخوف. وأكد ميخائيل أن جهود الإنقاذ لم تكن فردية، بل شارك فيها عدد كبير من الأهالي والصيادين الذين تعاونوا مع فرق الإنقاذ، خاصة أن كثافة ورد النيل في المصرف كانت تعيق الحركة داخل المياه.

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سقوط مركبة "تروسيكل" في مصرف مائي بمنطقة قناطر حواس بقرية منقباد التابعة لمحافظة أسيوط، إلى 5 وفيات من التلاميذ، وذلك عقب وفاة "عدى محمود منصور" إحدى المصابين، اليوم الثلاثاء متأثرة بإصابته الحرجة، فيما لا يزال 6 آخرون يتلقون العلاج بمستشفيي أسيوط الجامعي وأسيوط العام.

من جانبه، تابع اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تطورات الحادث منذ اللحظات الأولى، موجّهًا بسرعة التعامل مع الموقف وإنقاذ المصابين، وذلك عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا صباح اليوم يفيد بسقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف قناطر حواس أمام مدخل قرية سلام التابعة لمنقباد.

وانتقل مدير الأمن إلى موقع الحادث برفقة الأجهزة التنفيذية، وقوات الشرطة، والإسعاف، والحماية المدنية، والإنقاذ النهري، حيث تمكنت فرق الإنقاذ، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثة الطفلة "سمر محمد عبد القادر"، ونقلها إلى مشرحة مستشفى علوان.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ عشرة أطفال آخرين، هم: سهيلة أحمد علي (4 أعوام)، وعد معتز عبد القادر (5 أعوام)، نورهان مرسي علي (11 عامًا)، جنا إبراهيم علي (8 أعوام)، جنا محمود محمد (6 أعوام)، بسمة أحمد علي (9 أعوام)، عدي محمود منصور (5 أعوام)، مليكة حسين محمد (6 أعوام)، رقية عبد الله منصور (5 أعوام)، وعبد الله منصور (7 أعوام)، حيث جرى تقديم الرعاية اللازمة لهم فور إنقاذهم.

وتنوعت إصاباتهم بين حالات اختناق وفقدان للوعي، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

