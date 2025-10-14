"خليل" بطل منقباد.. أنقذ 14 تلميذًا من الغرق في مصرف أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

في مشهد بطولي نادر، تمكن المواطن ميخائيل عياد، المعروف بين أهالي نجع رزيق بلقب "خليل"، من إنقاذ 14 تلميذًا من الغرق بعد سقوط مركبة "تروسيكل" كانت تقلهم إلى المدرسة في مياه مصرف ري بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

يروي "خليل" تفاصيل الواقعة لـ"مصراوي" قائلًا: "كنت في طريقي من نجع رزيق إلى منقباد صباح يوم الإثنين، أبحث عن رزقي من خلال شراء السمك من الصيادين وبيعه في القرى. وعند مروري بمصرف قناطر حواس، فوجئت بتجمع عدد من الأهالي، فنظرت إلى الترعة لأجد أطفالًا يغرقون وسط ورد النيل والمخلفات".

ويتابع: "خلعت جلبابي وقفزت في المياه، وبدأت في انتشال الأطفال واحدًا تلو الآخر، وإلقائهم على ضفة الترعة حيث كان الأهالي في انتظارهم. كانت الساعة تشير إلى السابعة وخمسين دقيقة صباحًا، وربما وقع الحادث قبل ذلك بقليل".

ويضيف ميخائيل: "لم يكن طريق مصرف حواس هو الطريق المعتاد بالنسبة لي، لكنني لم أفكر وقتها إلا في إنقاذ الأطفال. بعضهم كان فاقدًا للوعي، والبعض الآخر حيًّا، وشعرت بفرحة غامرة عندما تمكنت من إنقاذهم".

ويستطرد: "في البداية ظننت أن سيارة صغيرة أو أتوبيس هو من سقط في المياه، ولم أكن أعلم أن المركبة الغارقة هي تروسيكل. عدد الأطفال كان يقارب 15، ولم أتمكن من حصرهم بدقة وسط حالة الذعر".

ويؤكد "خليل" أن مشاهد الحادث لا تزال عالقة في ذهنه، خاصة صرخات الأطفال وهم يستغيثون قائلين "انجدنا يا رب"، وسط بكاء وصراخ، مشيرًا إلى أن عمق الترعة يتجاوز مترين، وأن ورد النيل والمخلفات شكلت عائقًا كبيرًا أمام عملية الإنقاذ.

ويختم حديثه قائلًا: "الأهالي كانوا سعداء بي عندما كنت أخرج طفلًا من عمق المياه، وشجاعتي جاءت من هول المشهد الذي رأيته. وقد تلقيت الشكر من محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية على ما قمت به من عمل إنساني نبيل".

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث سقوط مركبة "تروسيكل" في مصرف مائي بمنطقة قناطر حواس بقرية منقباد التابعة لمحافظة أسيوط، إلى 5 وفيات من التلاميذ، وذلك عقب وفاة "عدى محمود منصور" إحدى المصابين، اليوم الثلاثاء متأثرة بإصابته الحرجة، فيما لا يزال 6 آخرون يتلقون العلاج بمستشفيي أسيوط الجامعي وأسيوط العام.

ومن جانبه، تابع اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تطورات الحادث منذ اللحظات الأولى، موجّهًا بسرعة التعامل مع الموقف وإنقاذ المصابين، وذلك عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا صباح اليوم يفيد بسقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف قناطر حواس أمام مدخل قرية سلام التابعة لمنقباد.

وانتقل مدير الأمن إلى موقع الحادث برفقة الأجهزة التنفيذية، وقوات الشرطة، والإسعاف، والحماية المدنية، والإنقاذ النهري، حيث تمكنت فرق الإنقاذ، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثة الطفلة "سمر محمد عبد القادر"، ونقلها إلى مشرحة مستشفى علوان.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ عشرة أطفال آخرين، هم: سهيلة أحمد علي (4 أعوام)، وعد معتز عبد القادر (5 أعوام)، نورهان مرسي علي (11 عامًا)، جنا إبراهيم علي (8 أعوام)، جنا محمود محمد (6 أعوام)، بسمة أحمد علي (9 أعوام)، عدي محمود منصور (5 أعوام)، مليكة حسين محمد (6 أعوام)، رقية عبد الله منصور (5 أعوام)، وعبد الله منصور (7 أعوام)، حيث جرى تقديم الرعاية اللازمة لهم فور إنقاذهم.

وتنوعت إصاباتهم بين حالات اختناق وفقدان للوعي، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.