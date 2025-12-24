إعلان

رصاصة في قلب البيت.. خلاف ميراث يتحول إلى دم بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

04:46 م 24/12/2025

طلق ناري

بين جدران بيت واحد، حيث يفترض أن تسكن المودة والرحمة، دوّى صوت الرصاص ليكسر سكون إحدى النجوع الهادئة بدشنا شمالي محافظة قنا، مُعلنًا عن مأساة جديدة عنوانها: شاب يُصيب شقيقه بطلقات نافذة.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بوصول شاب مصاب بطلق ناري إلى المستشفى، إثر مشاجرة وقعت بإحدى قرى مركز دشنا.

تفاصيل الحادث

وكشفت التحريات الأولية أن المصاب شاب في العقد الثاني من عمره، أُصيب بطلق ناري أطلقه شقيقه الأكبر خلال مشاجرة نشبت بينهما. ومع تعمق التحريات، تبيّن أن الخلافات تعود إلى نزاع عائلي حول الميراث، تطور من مشادة كلامية إلى استخدام السلاح.

وأوضحت مصادر أمنية أن المتهم، البالغ من العمر 34 عامًا، أطلق عيارًا ناريًا أصاب شقيقه الأصغر، البالغ 27 عامًا، ليسقط مصابًا وسط ذهول الأهالي، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث وُضع تحت الملاحظة الطبية.

تحرك أمني سريع

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق. كما تم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، مع تكليف وحدة المباحث بسرعة استكمال التحريات.

قنا ميراث طلق ناري مشاجرة مركز شرطة دشنا

