"تعليلي على الباب".. كيف استدرج ترزي شبرا جارته من مسكنها لينهي حياتها؟

في مساء هادئ بمدينة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، لم تكن المجني عليها تتوقع أن طرقات خفيفة على باب مسكنها ستكون آخر ما تسمعه في حياتها، عبارة بسيطة أطلقها المتهم: "تعليلي على الباب"، كانت كفيلة بأن تفتح الباب على جريمة مكتملة الأركان، خطط لها الجاني بدم بارد، وانتهت بسقوط سيدة قتيلة بعدة طعنات قاتلة.

تفاصيل القضية، كما كشفتها تحقيقات النيابة العامة، بدأت عندما عقد المتهم محمد. س. ع، 24 سنة، ترزي ومقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، العزم وبيت النية على التخلص من جارته المجني عليها نادية السيد إبراهيم خضر، لم يكن الأمر وليد لحظة، بل سبقته نية مبيتة وإعداد لسلاح أبيض "سكين" استخدمه لاحقًا في تنفيذ جريمته.

في يوم 3 مايو 2024، توجه المتهم إلى مسكن المجني عليها، متحججًا بطلب عابر، وتحايل عليها طالبًا منها الخروج أمام باب العقار، حتى يتمكن من الانفراد بها بعيدًا عن أعين المارة، وما إن استجابت لطلبه وخرجت، حتى باغتها بطعنات متفرقة، سدد ثلاثًا منها في منطقة البطن، واثنتين في العنق، قاصدًا إزهاق روحها.

سقطت المجني عليها غارقة في دمائها، بينما فر المتهم من موقع الجريمة، تاركًا خلفه جسدًا بلا حراك. وأكد تقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليها كانت كافية لإحداث الوفاة، نتيجة الطعنات النافذة بالأماكن الحيوية من الجسد.

النيابة العامة، وبعد الانتهاء من التحقيقات، أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 39246 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2731 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، وأسندت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إضافة إلى إحراز سلاح أبيض "سكين" دون ترخيص أو مسوغ قانوني.

وأمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع، في جلسة تترقبها أسرة المجني عليها.