ألمانيا تنتقد قرار واشنطن بحظر دخول مديرتي منظمة "هيت إيد"

برلين - (د ب أ)

انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قرارات حظر الدخول التي فرضتها الحكومة الأمريكية على المديرتين التنفيذيتين لمنظمة "هيت إيد" الألمانية المعنية بمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، وآخرين.

وقال الوزير الألماني إن هذه الإجراءات لا يمكن قبولها.

وكتب فاديفول على منصة إكس اليوم الأربعاء أن قانون الخدمات الرقمية (دي إس ايه) الذي يُنظّم عمل المنصات الإلكترونية داخل الاتحاد الأوروبي، يضمن "أن كل ما هو غير قانوني خارج الإنترنت (أوفلاين) هو أيضًا غير قانوني على الإنترنت (أونلاين)".

وأضاف فاديفول المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن قانون الخدمات الرقمية (دي إس ايه) تم إقراره بشكل ديمقراطي من قبل الاتحاد الأوروبي ليُطبَّق داخل حدوده، ولا يمتد أثره إلى خارجها.

وتابع الوزير الألماني: "نرغب في مناقشة وجهات النظر المختلفة مع الولايات المتحدة في إطار الحوار العابر للأطلسي، من أجل تعزيز شراكتنا".

ويشمل حظر الدخول الأمريكي أيضًا المفوض الأوروبي الفرنسي السابق تييري بريتون الذي يُعد مهندس قانون الخدمات الرقمية.

وكانت الحكومة الأمريكية بررت فرض حظر الدخول على جوزفين بالون وآنا-لينا فون هودنبرج، وكذلك على ثلاثة أوروبيين آخرين، باتهامات تتعلق بممارسة رقابة مزعومة على منصات أمريكية على الإنترنت. وفي أول رد فعل لهما، وصفت المديرتان التنفيذيتان هذه الخطوة بأنها "عمل قمعي".