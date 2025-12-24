إعلان

محافظ قنا يعلن الجاهزية الكاملة لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:47 م 24/12/2025
    الاستعداد للانتخابات
    جانب من مناقشة الاستعداد للانتخابات

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان سير العملية الانتخابية بانتظام، وتوفير جميع وسائل الأمان والراحة لدعم المشاركة الإيجابية للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وأنور ياسين مدير شؤون المجالس، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، وجّه محافظ قنا برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى داخل جميع القطاعات والمرافق والمديريات الخدمية، استعدادًا لانطلاق الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على انعقاد غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية كافة، مع ضمان التنسيق الكامل والربط اللحظي مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للتدخل الفوري وحل أي مشكلات قد تواجه العملية الانتخابية.

كما شدد المحافظ على رؤساء المدن والوحدات المحلية بضرورة تجهيز المقار الانتخابية وتأمينها داخليًا وخارجيًا، وتوفير الدعم اللوجستي الكامل لها، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة داخل اللجان وفي محيطها، للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.

ووجّه أيضًا بتيسير الحركة المرورية على الطرق المؤدية إلى اللجان، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين، ضمانًا لوصول الناخبين بسهولة، وتوفير أجواء آمنة ومنظمة داخل المقار الانتخابية.

وأكد عبد الحليم أن المحافظة انتهت من إعداد بيئة مناسبة تساعد الناخبين على أداء واجبهم الوطني بسهولة ويسر، موضحًا أن عدد المواطنين المقيدين في جداول الناخبين يبلغ مليونين و215 ألفًا و411 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية، موزعة على 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.

مجلس النواب 2025 خالد عبد الحليم انتخابات مجلس النواب 2025

