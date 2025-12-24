تفاصيل استعدادات المنيا لاحتفالات رأس السنة وإعادة الانتخابات

في يوبيلها الذهبي.. رئيس جامعة المنيا يستقبل عددًا من خريجي كلية الهندسة

تقدّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما هنّأ الأخوة الأقباط من أبناء المحافظة وكافة ربوع مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير ونماء واستقرار على الشعب المصري العظيم، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام، والعقيد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي مديرية الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة، وفرع المجلس الإقليمي للسكان.

وخلال الاجتماع، طالب محافظ المنيا وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات، بإعداد تقارير إنجاز شاملة وموثقة حول مؤشرات الأداء والملفات التي تم إنجازها خلال عام 2025، معلنًا عن تشكيل لجنة مختصة لتقييم هذه التقارير وفق معايير دقيقة تشمل الكفاءة، وسرعة التنفيذ، والقدرة على حل مشكلات المواطنين، مؤكدًا أن التقييم يستهدف تحفيز القيادات التنفيذية وتكريم المتميزين لترسيخ قيم العمل الجاد والانضباط الميداني.

كما ناقش المحافظ خطة الجهات التنفيذية لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد لعام 2026، موجّهًا برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات، مع تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للإبلاغ الفوري عن أي طوارئ خلال فترة الإجازات.

واستعرض المجلس التنفيذي استعدادات المحافظة لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي 3 و4 يناير 2026، حيث شدد المحافظ على مراجعة جاهزية كافة المقرات واللجان الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، وتهيئة المناخ الملائم لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في أجواء آمنة ومنظمة.

وفيما يخص العملية التعليمية، استعرض صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، تقريرًا حول استعدادات المديرية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس والإدارات التعليمية، على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل يوم 10 يناير المقبل وتستمر حتى 22 يناير 2026، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان توفير مناخ هادئ وآمن للطلاب.

وفي إطار تحسين جودة الخدمات واستعادة المظهر الحضاري، أكد محافظ المنيا أن السوق الحضاري الجديد بمركز بني مزار يمثل نقلة نوعية وطفرة عمرانية، حيث يُقام على مساحة 12,600 متر مربع ويضم 100 باكية تستوعب نحو 300 محل تجاري، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ 40 باكية لتجار الجملة و150 للقطاعي حتى الآن، مع استمرار العمل لاستكمال باقي المراحل.

كما استعرض المحافظ تقدم معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المنفذة، والذي أسهم في تحقيق نسب إنجاز متقدمة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تُحدث تحولًا حقيقيًا في مستوى الخدمات المقدمة بالريف المصري.

وفي ختام الاجتماع، كدواني على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، موجّهًا رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاءات دورية منتظمة مع الأهالي، مؤكدًا أن معيار نجاح أي مسؤول تنفيذي هو مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مدارس للتعليم الثانوي والأساسي بقرية أبو قرقاص البلد وعزبة منازع بسمالوط، والموافقة على إصدار خطوط سير بلاستيكية مغلّفة بدلًا من الورقية، وإنشاء سوق نموذجي عمومي للمواشي ومجزر آلي على مساحة 26,250 مترًا مربعًا بقرية أشروبة بمركز بني مزار.