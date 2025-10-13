

أسيوط- محمود عجمي:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع أهالي قرية منقباد بمحافظة أسيوط، من إنقاذ 10 تلاميذ إثر سقوط مركبة "توك توك" كانت تقلهم في مصرف قناطر حواس أمام مدخل سلام، صباح اليوم الإثنين.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة حول وقوع الحادث وسقوط التلاميذ داخل المصرف.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، إذ تمكنت فرق الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي، من انتشال الأطفال ونقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل القوات عمليات البحث عن مفقودين محتملين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.