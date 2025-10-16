أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف الحاج عاطف عامر، خال عدد من الأطفال ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بترعة قناطر حواس بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، عن تفاصيل جديدة في الواقعة التي هزت الشارع الأسيوطي.

وأوضح لـ"مصراوي" أن سائق التروسيكل، ويدعى "عبدالله. م"، لا يعمل في نقل الركاب أو الطلاب، بل يعمل في القاهرة، وكان في إجازة وقت وقوع الحادث.

وأضاف أن السائق اصطحب أطفاله وأبناء أشقائه وأبناء عمومته من عزبة صليبة العدر لتوصيلهم إلى مدارسهم في قرية سلام، التي تبعد نحو 4 كيلومترات، وذلك بشكل تطوعي ودون مقابل مادي.

وأشار إلى أن السائق، وهو من أقارب الضحايا، فقد اثنتين من بناته في الحادث، ولا تزالا في حالة حرجة داخل المستشفى، بينما توفي عدد من أبناء إخوته وأقاربه.

وتابع "عامر" أن قرية سلام تعاني من نقص شديد في الخدمات الأساسية، خاصة في ما يتعلق بوسائل المواصلات والطرق الممهدة، فضلًا عن قلة عدد المدارس. ولفت إلى أن أحد أبناء القرية كان قد تبرع ببناء معهد أزهري منذ أكثر من 10 سنوات بالجهود الذاتية، إلا أن المعهد لم يدخل الخدمة حتى الآن، رغم أن عدد سكان القرية يتجاوز 23 ألف نسمة.

وأمرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط، أمس الأربعاء، بحبس سائق التروسيكل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد الحادث الذي أسفر عن وفاة 6 أطفال وإصابة 8 آخرين.

وكانت حصيلة الضحايا قد ارتفعت إلى 6 تلاميذ، عقب وفاة طفلة متأثرة بإصابتها الحرجة يوم الثلاثاء الماضي.

