مدبولي: 50 ألف موظف حتى الآن تم نقلهم لمقار عملهم بالعاصمة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حققت تقدما ملحوظا في ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين تم نقلهم إلى مقار عملهم الجديدة تجاوز 50 ألف موظف حتى الآن.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاجتماعات الحكومية أصبحت أكثر كفاءة وسرعة، إذ يمكن عقد أي اجتماع خلال دقائق معدودة، بفضل التقنيات الحديثة التي تربط بين مباني ومؤسسات الدولة داخل العاصمة الإدارية.

وأشار مدبولي فيما يتعلق بملف إسكان الموظفين، إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان لمراجعة برنامج إسكان العاملين المنتقلين للعاصمة، لافتا إلى أن الإقبال كان ضعيفا في بداية العام، لكنه شهد زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ عدد المتقدمين نحو 23 ألف موظف.

وأضاف أن الحكومة ناقشت عددا من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسهيل حياة الموظفين المقيمين بالعاصمة الإدارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن ما تشهده العاصمة الإدارية يعكس نجاح التخطيط والتنفيذ، ويؤكد أنها تسير بخطى ثابتة لتكون مركزا حديثا لإدارة الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تسجل حاليا أعلى معدل إشغال مقارنة بتجارب مماثلة لمدن جديدة أخرى، مثل: القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر حينما كانت في بداياتها، موضحا أن هذه المدن لم تشهد إقبالاً كبيرا عند إنشائها، متابعًا في عام 2005 كان الإقبال عليهم محدودًا للغاية لكنها أصبحت اليوم من أكثر المناطق كثافة سكانية.

