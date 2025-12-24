إعلان

مدبولي: 50 ألف موظف حتى الآن تم نقلهم لمقار عملهم بالعاصمة الجديدة

كتب- أحمد العش:

05:04 م 24/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حققت تقدما ملحوظا في ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين تم نقلهم إلى مقار عملهم الجديدة تجاوز 50 ألف موظف حتى الآن.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاجتماعات الحكومية أصبحت أكثر كفاءة وسرعة، إذ يمكن عقد أي اجتماع خلال دقائق معدودة، بفضل التقنيات الحديثة التي تربط بين مباني ومؤسسات الدولة داخل العاصمة الإدارية.

وأشار مدبولي فيما يتعلق بملف إسكان الموظفين، إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان لمراجعة برنامج إسكان العاملين المنتقلين للعاصمة، لافتا إلى أن الإقبال كان ضعيفا في بداية العام، لكنه شهد زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ عدد المتقدمين نحو 23 ألف موظف.

وأضاف أن الحكومة ناقشت عددا من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسهيل حياة الموظفين المقيمين بالعاصمة الإدارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن ما تشهده العاصمة الإدارية يعكس نجاح التخطيط والتنفيذ، ويؤكد أنها تسير بخطى ثابتة لتكون مركزا حديثا لإدارة الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تسجل حاليا أعلى معدل إشغال مقارنة بتجارب مماثلة لمدن جديدة أخرى، مثل: القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر حينما كانت في بداياتها، موضحا أن هذه المدن لم تشهد إقبالاً كبيرا عند إنشائها، متابعًا في عام 2005 كان الإقبال عليهم محدودًا للغاية لكنها أصبحت اليوم من أكثر المناطق كثافة سكانية.

اقرأ أيضًا:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية

الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

وزير السياحة: لا توجد كوتة لزيارات المصريين والأجانب لـ"المتحف الكبير"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي خلال المؤتمر الصحفي العاصمة الإدارية الجديدة ملف إسكان الموظفين إسكان العاملين المنتقلين للعاصمة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يكشف موعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد
الحكومة تضيف 18 مخالفة جديدة لقانون المرور- تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
الحكومة تعدل لائحة التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة