فيديو يوثق إنقاذ مواطن من تحت أنقاض منزلين بأسيوط: "الحمد لله أنا بخير"

وسط حالة من الترقب والقلق، تكللت جهود فرق الحماية المدنية والإسعاف في محافظة أسيوط بالنجاح بعد أكثر من ساعتين من البحث المتواصل، حيث تمكنت من انتشال المصاب الخامس، بشاي رشدي مكين، من تحت أنقاض منزلين انهارا بشكل مفاجئ في عزبة العور التابعة لمركز صدفا.

مقطع فيديو حصل عليه موقع "مصراوي" وثّق اللحظة المؤثرة لإنقاذ بشاي، وهو محمول على نقالة بين أيدي المسعفين، مطمئنًا أسرته قائلاً: "الحمد لله.. أنا بخير والله العظيم ما في حاجة.. وشكرًا لرجال الإنقاذ والإسعاف".

الحادث وقع صباح أمس الثلاثاء، عندما تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد بانهيار منزلين مأهولين بالسكان في قرية أولاد إلياس، ما استدعى استنفارًا أمنيًا وطبيًا عاجلًا لإنقاذ العالقين تحت الركام وتأمين المنطقة لمنع وقوع إصابات إضافية.

المعاينة الأولية كشفت عن تهدم منزلين بالكامل مملوكين للمواطن أشرف رشدي مكين وشقيقه بشاي رشدي مكين، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الانهيار، حيث بدأت الفرق الفنية التعامل بحذر شديد مع الأنقاض نظرًا لوجود سكان بداخلها وقت الحادث.

الجهود الأولية أسفرت عن استخراج أربعة مصابين هم: أشرف رشدي مكين، وناعسة مكين بطرس (35 عامًا)، إضافة إلى طفلتين هما دميانة بشاي ومريم بشاي، وتم نقلهم إلى مستشفى صدفا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

لكن اللحظات الأكثر صعوبة جاءت خلال البحث عن بشاي رشدي، الذي ظل عالقًا تحت الركام لأكثر من ساعتين، قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من انتشاله حيًا رغم إصابته بجروح متفرقة نتيجة سقوط جدران المنزل فوقه، وتم نقله فورًا إلى المستشفى تحت إشراف طبي.

ووصفت اللحظات الأخيرة لعملية الإنقاذ بـ"الملحمية"، حيث تسابق رجال الحماية المدنية مع الزمن لرفع الكتل الخرسانية يدويًا وباستخدام المعدات الثقيلة، لضمان خروج المصاب بأمان دون مضاعفات إضافية.

عقب التأكد من خلو الموقع من ضحايا آخرين، واصلت فرق الإنقاذ والوحدات المحلية رفع الحطام وفتح الطريق أمام حركة المارة، فيما بدأت الفرق الفنية المختصة فحص شبكات الكهرباء والمياه لإعادة الخدمات، مع اتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامة المنازل المجاورة.

وتجري الجهات الهندسية حاليًا فحصًا شاملًا للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى الانهيار، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.