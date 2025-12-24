نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 732 لسنة 2025، والذي قضى بتجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، الواردة أسماؤهم أدناه، لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018، لمدة عام كامل اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، وذلك على النحو التالي:

القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - رئيسًا للجنة.

القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة.

القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة.

القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة.

القاضي أحمد يسري وفقي دكروري - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة.

القاضي محمد خيري فخري علي محمد - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - عضوًا باللجنة.

ونصت المادة الثانية، على أن يُندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - لعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه، طوال الوقت لمدة عام ينتهي ف 30 سبتمبر 2026.

