بعد كارثة تروسيكل الموت.. محافظ أسيوط: لا تهاون مع المركبات غير الآمنة

كرّم اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، المواطن ميخائيل عياد ميخائيل عبد الملاك، من قرية سلام التابعة لمركز أسيوط، تقديراً لموقفه البطولي والإنساني في إنقاذ عدد من الأطفال من الغرق، عقب سقوط مركبة "تروسيكل" كانت تقلهم داخل أحد المصارف بمركز منقباد.

وجاء التكريم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري شركات المرافق والإدارات التنفيذية.

وخلال مراسم التكريم، أعرب المحافظ عن بالغ تقديره للمواطن ميخائيل، مشيداً بشجاعته وبسالته التي جسدت أسمى معاني الشهامة والمروءة، مؤكداً أن هذا التصرف يعكس الروح الأصيلة لأبناء أسيوط الذين لا يترددون في تقديم يد العون وقت الحاجة.

وقال المحافظ إن ما قام به المواطن ميخائيل لا يُعد مجرد تصرف فردي، بل هو رسالة إنسانية عظيمة تؤكد أن النخوة والعطاء قيم راسخة في وجدان أبناء المحافظة، وأن التكاتف والإيثار يظلان عنواناً لمجتمعنا المصري المتماسك.

وفي ختام التكريم، سلّم المحافظ شهادة تقدير للمواطن عرفاناً ببطولته وإقدامه، مشيراً إلى أن المحافظة تفخر بكل نموذج إيجابي يسهم في ترسيخ معاني الانتماء والإخلاص، داعياً الجميع إلى الاقتداء بمثل هذه المواقف التي تعلي من قيمة الإنسان وتعزز روح الانتماء للمجتمع.

من جانبه، أعرب المواطن ميخائيل عياد عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن ما قام به واجب إنساني لا ينتظر عليه جزاءً ولا شكوراً، وحرص على التقاط صورة تذكارية مع المحافظ بصحبة أبنائه، تعبيراً عن سعادته بالتكريم.