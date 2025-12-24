أحال النائب العام البلاغ المقدم من دفاع الفنانة هيفاء وهبي إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيه بشأن فبركة ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء منسوبة لها.

كان المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتضمن تناقل مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء منسوبة لها، متهمًا العديد من الحسابات والجروبات على فيسبوك وتليجرام وتيك توك بفبركة هذه الفيديوهات ونشرها عبر تطبيقات التواصل المختلفة.

وأوضح حافظ أن البلاغ شمل كل الصفحات والحسابات التي أنشأت وتناقلت فيديوهات وصور فاضحة وخادشة للحياء مفبركة، ومصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك المقالات الصحفية على بعض المواقع الإلكترونية التي روجت لهذه الأكاذيب.

وأشار محامي هيفاء وهبي إلى أنه تم عرض هذه الصور والفيديوهات على مكتب استشاري للتقنية الفنية، وأظهر التقرير أن جميع الفيديوهات والصور مصطنعة ومفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وسيتم إرفاق هذا التقرير كدليل للجهات الشرطية والقضائية.

وطالب حافظ بعرض جميع الروابط وما تحويه من فيديوهات وصور على مباحث الإنترنت – إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية – لفحصها، وتحديد المسؤول عن صناعتها وإدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

