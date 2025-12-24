تحرك ميداني لرئيس مياه القليوبية لإنهاء أزمات الصرف الصحي بقرية الشموت

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة ميدانية بقرية الشموت التابعة لمركز ومدينة بنها، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك لمتابعة مشكلات الصرف الصحي والوقوف على احتياجات الأهالي على أرض الواقع.

وجاءت الجولة بحضور عدد من أهالي القرية، والمهندس هاني هاشم رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ، والمهندس خالد عبد العزيز المشرف العام على منطقة القليوبية بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الجولة، التقى رئيس الشركة بالمواطنين واستمع إلى شكواهم المتعلقة بمشكلات الصرف الصحي، حيث جرى الاتفاق والتنسيق مع الجهاز التنفيذي على سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية، واستعجال الإجراءات اللازمة للبدء في مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بقرية الشموت وجزيرة الشموت.

كما وجّه المهندس محمد فودة باستمرار دعم القرية من خلال توفير المعدات وسيارات تسليك الصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي طفوحات أو أعطال مفاجئة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية، في ختام الجولة، استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي لحل جميع المشكلات، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يحقق رضا الأهالي ويضمن تقديم خدمات أفضل.