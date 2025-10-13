أهالي منقباد يشيعون جثمان الطفلة ضحية تروسيكل أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

شيّع أهالي قرية منقباد بأسيوط، اليوم الإثنين، جثمان الطفلة سمر محمد عبد القادر، البالغة من العمر 5 سنوات، والتي لقيت مصرعها إثر سقوط "تروسيكل" كان يقل 11 تلميذًا في مصرف مائي.

انطلق موكب الجنازة من أمام مشرحة مستشفى علوان إلى مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن والأسى سيطرت على المشيعين.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا صباح اليوم يفيد بسقوط "تروسيكل" يقل تلاميذ في مصرف قناطر حواس بمدخل قرية سلام، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت فرق الإنقاذ، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثة الطفلة وإنقاذ 10 أطفال آخرين تراوحت أعمارهم بين 4 و11 عامًا.

نُقل الأطفال المصابون، الذين تنوعت إصاباتهم بين الاختناق وفقدان الوعي، إلى مستشفيي أسيوط الجامعي والعام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.