تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي بلاغ ممثلة اتهمت فهي مجموعة صبية بالتحرش بابنتها لفظيا.

بلاغ فنانة بأكتوبر

مأمور قسم شرطة أكتوبر تلقى بلاغا من ممثلة تفيد بأنه أثناء مشاركة ابنتها في عمل فني، تعرضت لمضايقة من بعض الصبية "قالوا لها ألفاظ وحشة".

تحرك الشرطة

تحرر المحضر اللازم وأحاله مأمور القسم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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