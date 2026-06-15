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فحص بلاغ ممثلة تتهم صبية بمضايقة ابنتها خلال عمل فني بأكتوبر

كتب : مصراوي

08:02 م 15/06/2026

مديرية أمن الجيزة

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تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي بلاغ ممثلة اتهمت فهي مجموعة صبية بالتحرش بابنتها لفظيا.

بلاغ فنانة بأكتوبر

مأمور قسم شرطة أكتوبر تلقى بلاغا من ممثلة تفيد بأنه أثناء مشاركة ابنتها في عمل فني، تعرضت لمضايقة من بعض الصبية "قالوا لها ألفاظ وحشة".

تحرك الشرطة

تحرر المحضر اللازم وأحاله مأمور القسم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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فنانة تحرش أكتوبر عمل فني

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