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كشفت مباحث الجيزة ملابسات مقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغلال شخص قطعة أرض بدون ترخيص داخل الكتلة السكانية لتخزين كميات من أسطوانات البوتاجاز بما يشكل خطراً على حياته وقاطنى المنطقة.

مستودع أسطوانات بوتاجاز بالهرم

بالفحص أمكن تحديد وضبط المسئول عن قطعة الأرض المشار إليها مسئول عن مستودع أسطوانات بوتاجاز بدائرة قسم شرطة الهرم صادر له قرار غلق لتواجده داخل الكتلة السكنية وبحوزته سيارة نقل بداخلها 70 أسطوانة بوتاجاز.

السوق السوداء لأسطوانات البوتاجاز

بمواجهته أقر بتجميع وحجب أسطوانات البوتاجاز لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

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