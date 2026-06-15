أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يحضر حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق النووي مع إيران، المقرر عقده يوم الجمعة في سويسرا، موضحا أن المشاركة ستتم بدلا منه عبر نائب الرئيس جيه دي فانس.

فانس يُمثّل واشنطن في جنيف



جاءت تصريحات ترامب، خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، حيث أكد أن فانس سيتوجه إلى جنيف لحضور مراسم التوقيع، قائلا إن هذا كان المخطط له منذ البداية.

وأضاف ترامب: "كان هو من سيفعل ذلك في الأصل ربما سأكون قد رحلت بحلول ذلك الوقت".

توقيع افتراضي مُسبق للاتفاق



وفي وقت سابق، أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى لشبكة "سي إن إن"، بأن الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس قاما بالفعل بالتوقيع على الاتفاق بشكل افتراضي، تمهيدا لإتمام الإجراءات الرسمية في سويسرا.

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.