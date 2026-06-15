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على ضفة القناة.. شاشة عملاقة لمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا ببورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

08:32 م 15/06/2026
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أنهت إدارة نادي السلام البحري "اليوناني سابقًا" استعداداتها النهائية لاستقبال أبناء بورسعيد لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي، والمقرر إقامتها في تمام العاشرة مساءً على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية.

مباراة مصر وبلجيكا


وأكد أحمد البحيري، نائب رئيس نادي السلام البحري، أنه تم تجهيز منطقة كبرى داخل النادي المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس، مع توفير أعداد كبيرة من المقاعد، إلى جانب شاشة عرض عملاقة لتمكين الجماهير من متابعة المباراة في أجواء مميزة.
وأضاف أن النادي يستعد لاستقبال أبناء بورسعيد الراغبين في مشاهدة اللقاء، في إطار دعم المنتخب الوطني وإتاحة الفرصة للجماهير للاستمتاع بالمباراة في موقع مميز مطل على قناة السويس، مع توزيع أعلام مصر على الحضور.

مباريات كأس العالم

وفي سياق متصل، وبتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، انتهت مديرية الشباب والرياضة برئاسة محمد عبد العزيز من تجهيز 9 مراكز شباب وتنمية شبابية بمختلف أحياء المحافظة، لعرض مباريات كأس العالم، وفي مقدمتها مباراة منتخب مصر المرتقبة.

ويأتي ذلك في إطار دعم الرياضة المصرية وتشجيع الجماهير على مؤازرة المنتخب الوطني، وتوفير أجواء جماهيرية آمنة ومنظمة تليق بأبناء بورسعيد.

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مصر وبلجيكا منتخب مصر بورسعيد قناة السويس كأس العالم 2026+

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